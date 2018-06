Politie in cassatie over schietdrama Alphen

De politie gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, dat in maart bepaalde dat de politie gedeeltelijk schuld heeft aan het schietdrama in Alphen aan den Rijn. Een woordvoerder van de politie bevestigt berichtgeving hierover door nieuwssite Studio Alphen.

In april 2011 schoot de 24-jarige Alphenaar Tristan van der Vlis in winkelcentrum De Ridderhof zes mensen dood, tientallen anderen raakten gewond.

Dinsdag wordt officieel bekendgemaakt dat er in cassatie wordt gegaan. ,,Dan komen wij ook met een bericht over de reden waarom wij dat doen”, aldus de woordvoerder.

Het besluit is inmiddels aan advocaat Veeru Mewa, die als advocaat zo’n zeventig slachtoffers, nabestaanden en gedupeerden bijstaat, kenbaar gemaakt. ,,Het lag in de lijn der verwachtingen. Het is wel treurig dat de slachtoffers nu nog langer moeten wachten op gerechtigheid”, stelde hij in een reactie.