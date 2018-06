Politie noemt brand Telegraaf gerichte actie

De politie noemt het inrijden van een bestelauto op de glazen pui van het pand van De Telegraaf een gerichte actie en zou er opzet in het spel zijn. De bestuurder van de uitgebrande bestelauto is spoorloos. Eerder werd gemeld dat het om een BMW ging, maar dat blijkt niet juist.

Dinsdagochtend rond 4.00 uur reed de auto door de pui van het pand aan de Basisweg in Amsterdam en vloog in brand. De vlammen kwamen tot zeker 14 meter hoog, zegt een politiewoordvoerder. De brandweer had het vuur snel geblust. Veel ruiten zijn gesneuveld.

Plaatsvervangend hoofdredacteur Wim Hoogland van De Telegraaf spreekt over een ,,aanslag”. ,,Er staan grote zware betonnen bloembakken voor de gevel. Alleen als je echt wilt kom je bij die pui”, zegt Hoogland.

Er zijn geen gewonden gevallen. ,,In principe is niemand op de redactie op dit tijdstip”, zegt Hoogland. ,,Waarschijnlijk was alleen een beveiliger aanwezig.”

Misdaadjournalist Mick van Wely van De Telegraaf schrijft op Twitter: ,,Zoals onze hoofdredacteur zegt: we laten ons niet intimideren. We blijven dus gewoon schrijven. Nu extra gemotiveerd.”