R’dam: extra brug, metro, huizen en groener

De nieuwe coalitie in Rotterdam heeft de plannen gepresenteerd voor de komende vier jaar. Het college wil 18.000 nieuwe huizen bouwen, 150 miljoen investeren in de energietransitie en 10.000 bestaande woningen moeten van het aardgas af. Ook in letterlijke zin krijgt Rotterdam meer groen.

Daarnaast wil het college een nieuwe Maasbrug en een nieuwe metrolijn die Kralingen en De Kuip met elkaar verbindt. Nog deze collegeperiode moet hierover een positief besluit vallen. Een deel van het geld moet komen uit de verkoop van aandelen Eneco.

Rotterdam gaat ook de bemoeienis van Turkije of andere landen met Rotterdammers die leidt tot spanningen in Rotterdam aan banden leggen. Ook wil de stad dat leraren voorrang krijgen op de woningmarkt en wordt discriminatie van homo’s veel strenger aangepakt. Verder komt er een Deltaplan Schulden om de armoede in de stad aan te pakken, een Klimaatakkoord en een Rotterdams Leer-Werkakkoord. Dat laatste akkoord moet voor minder jeugdwerkeloosheid zorgen.

De coalitie bestaat uit VVD, GroenLinks, PvdA, D66, CDA en ChristenUnie/SGP. De havenstad krijgt tien wethouders, twee voor de grote partijen, een voor het CDA en een deeltijdbestuurder voor ChristenUnie/SGP.