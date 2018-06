Senaat stemt voor beperkt ‘boerkaverbod’

De Eerste Kamer heeft dinsdag eindelijk ingestemd met een beperkt verbod op gezichtsbedekkende kleding. De Tweede Kamer ging al in 2016 akkoord met het beperkte ‘boerkaverbod’, dat onder het vorige kabinet van VVD en PvdA werd voorgesteld.

Met het voorstel wordt het verboden om gezichtsbedekkende kleding – zoals bivakmutsen, nikaabs of integraalhelmen – te dragen in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Dat het voorstel na de Tweede Kamer ook in de senaat op een meerderheid kon rekenen, werd eerder tijdens het debat al duidelijk.

De Raad van State was kritisch over het plan. Volgens het adviesorgaan is het nut en de noodzaak van de maatregel niet aangetoond. Het voorstel voorziet daarmee niet ,,in een zodanig dringende behoefte dat dit een beperking op het recht op de vrijheid van godsdienst kan rechtvaardigen’’, zo redeneerde de Raad in 2015.