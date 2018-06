Van den Heuvel: rol mocro-maffia aannemelijk

Misdaadverslaggever John van den Heuvel houdt er rekening mee dat de aanslag op het gebouw van De Telegraaf uit de hoek komt van de mocro-maffia. ,,Het is heel aannemelijk dat dit te maken heeft met het onderzoek naar de liquidaties in de Amsterdamse onderwereld”, zei de Telegraaf-journalist bij RTL Boulevard.

,,Redouan T. is de meeste gezochte crimineel van Nederland. Iedere keer als iets over hem wordt gezegd of geschreven is er ellende, aanslagen en bedreigingen. Op het moment dat journalisten daarover gaan schrijven, kom je kennelijk ook in de gevarenzone.” T. geldt als een kopstuk van de mocro-maffia.

Volgens Van den Heuvel is het gebouw van De Telegraaf heel goed beveiligd. ,,Het had echt heel anders kunnen aflopen. Iedereen op de redactie en in de rest van het gebouw is ontdaan”, zegt hij. ,,Het vervelende van dit soort kwesties dat je bij jezelf gaat denken, moeten we daarin wel blijven peuren. Maar we gaan door.”

Van den Heuvel persoonlijk wordt zelf ook al enige tijd beveiligd. Hij zou bedreigd worden uit de hoek van motorclub No Surrender. ,,Het flitst wel even door je hoofd. Heeft het te maken met een verhaal van mij?” Van den Heuvel en zijn collega Mick van Wely zijn in verband met de aanslag gehoord door de politie, zei de misdaadverslaggever.