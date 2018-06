‘Wallen-project leidde niet tot doorbraak’

Hoewel met het project om de Amsterdamse Wallen op te schonen successen zijn behaald, heeft het niet geleid tot de doorbraak van de criminele infrastructuur. Ook kwam de gewenste economische ontwikkeling onvoldoende tot stand, concludeert de Rekenkamer Metropool Amsterdam.

Met het zogeheten Project 1012, vernoemd naar de postcode van de roemruchte hoerenbuurt, strijdt de gemeente sinds 2007 tegen misstanden als mensenhandel, uitbuiting, vastgoedspeculatie en witwassen. Volgens de Rekenkamer lijkt het er weliswaar op dat Amsterdam raamprostitutie beter beheersbaar heeft gemaakt, maar zijn de criminele activiteiten van karakter veranderd en heimelijker geworden.

,,Ook is het onze indruk dat mensenhandel nog regelmatig voorkomt in de Amsterdamse raamprostitutie”, staat in het rapport.