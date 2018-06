Weer arrestatie fatale schietpartij Rotterdam

Met de aanhouding van een 21-jarige Rotterdammer denkt de recherche alle hoofdverdachten van een dodelijke schietpartij in Rotterdam-Zuid te hebben opgepakt. In een woning aan het Sandelingplein werd op 15 juni een dertigjarige man uit Roermond doodgeschoten. Er zaten al twee verdachten vast.

De eerste verdachte, een 34-jarige Rotterdammer, is op de dag van het fatale geweld opgepakt. Dankzij tips werd maandag in Krimpen aan den IJssel ook een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De derde volgde later op de dag en dat werd dinsdag pas bekendgemaakt.

De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Hoewel de belangrijkste verdachten dus zijn aangehouden, is het onderzoek daarnaar nog volop bezig.