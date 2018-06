Advocaat ouders VMBO teleurgesteld om uitstel

Advocaat Wouter Geertsen van een groot aantal ouders van leerlingen van VMBO Maastricht vindt dat ouders aan het lijntje worden gehouden door de school. Geertsen is werkzaam voor advocatenkantoor Van Dijk cs, dat de belangen van zo’n 130 ouders vertegenwoordigt. Hij zegt weliswaar opgelucht te zijn dat het centrale eindexamen in stand blijft. Maar hij is teleurgesteld dat de leerlingen en hun ouders nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn.

,,Opnieuw zijn de leerlingen de dupe van een falend bestuur”, aldus Geertsen.

Woensdagavond praat Geertsen met ouders over de stand van zaken op juridisch gebied. Veel ouders willen de school onder meer aansprakelijk stellen voor de geleden schade, bijvoorbeeld door het moeten annuleren van vakanties.