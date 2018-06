Amsterdam werkt mee aan flexibel-reizen-app

De gemeente Amsterdam gaat meewerken aan de ontwikkeling van een app waarmee reizigers hun trip kunnen plannen, boeken en betalen. De app geeft in één oogopslag het beste vervoermiddel aan of de beste combinatie van vervoermiddelen. Bepaalde diensten zoals bus, (deel)fiets, taxi of (deel)auto kunnen via de app niet alleen worden geboekt, maar ook betaald.

Behalve Amsterdam werken nog zes andere regio’s en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de app. Ze steken er gezamenlijk 20 miljoen euro in. Volgend jaar beginnen proeven in de deelnemende regio’s, die moeten uitwijzen wat er nodig is om de app te laten werken. De proeven duren twee tot drie jaar.

In Amsterdam wordt de app het eerst ingezet in het Zuidas-gebied. Daar loopt al een proef waarbij deelnemers een reistegoed krijgen dat ze overal kunnen gebruiken: privé en zakelijk, e-bike, trein, metro, bus, taxi, deelauto of huurauto.