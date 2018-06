Bond tevreden over eerste stakingsdag OV

Volgens vakbond FNV was de eerste van drie achtereenvolgende stakingsdagen in het streekvervoer een succes. De bond blijft erbij dat 85 procent van de buschauffeurs het werk heeft neergelegd. Volgens de werkgevers in het openbaar vervoer is dat een sterk overdreven percentage. Hun organisatie VWOV benadrukt juist dat in steden als Utrecht en Groningen veel bussen wel uitreden.

De verschillende lezingen zijn tekenend voor de verhoudingen. De werkgevers hebben geen goed woord over voor de stakingen, die werden afgekondigd terwijl bemiddelaars nog met elkaar in gesprek waren. Eerder op de dag stelden zowel de werkgevers als de bonden dat sprake was van intimidaties. Zo kregen chauffeurs die wel wilden werken volgens de VWOV verwensingen naar hun hoofd.

Een woordvoerder van FNV erkent dat in Utrecht stakers voor een bus zijn gaan staan die weg wilde rijden. Maar over het algemeen verliep de staking volgens hem ,,in goede harmonie en zonder heftige incidenten”.

De bond stelt dat anderzijds werkgevers oud-buschauffeurs die op kantoor werken ,,de bus op gejaagd” hebben. ,,Een staking breken mag niet.”