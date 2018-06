Grote brand in landbouwloods Dreumel

In een grote landbouwloods in het Gelderse Dreumel woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Op last van de brandweer is de weg N322 tussen Zaltbommel en Beneden-Leeuwen in beide richtingen afgesloten.

In de loods ligt 120 ton hooi. De brandweer zet nu materieel in om het hooi uit elkaar te halen en buiten de loods te blussen. Dit zal nog tot in de middag duren en kan voor stankoverlast in Maasdriel zorgen. Er zijn twee hoogwerkers, een watertankwagen en tankautospuiten ingezet. Brandweerlieden uit Dreumel, Maasdriel, Beneden-Leeuwen en Maasbommel zetten zich in om de overlast te beperken.