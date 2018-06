Liquidatiebende mei 2019 voor de rechter

De rechtszaak tegen de groep die verdacht wordt van twee criminele afrekeningen en een liquidatiepoging, of betrokkenheid daarbij, komt vanaf half mei volgend jaar voor de rechter. De rechtbank Gelderland heeft negen zittingsdagen uitgetrokken voor de zaak, die zich afspeelt tegen de achtergrond van wat de ‘mocro-oorlog’ wordt genoemd.

De zittingen vinden, net als de pro-formabehandeling woensdag, plaats in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.

De verdachten Omar L., Hicham M., Don Victor M., Daniël M. en Mohamed H. staan onder meer terecht voor hun rol bij de moord op Eaneas L. in Krommenie in 2015, de liquidatie van Chahid Yakhlaf in Kerkdriel datzelfde jaar en een liquidatiepoging in Amsterdam in 2016.