‘Maaltijdkoeriers zijn blije freelancers’

Fietsende maaltijdbezorgers zitten helemaal niet te wachten op het strakke keurslijf van een arbeidscontract. Freelancen is veel beter op de praktijk van de koerier toegesneden en heeft bij koeriersbedrijf Deliveroo tot veel nieuwe aanmeldingen van zogeheten ‘riders’ geleid.

Dat betoogde de advocaat van Deliveroo woensdag in een rechtszaak die fietskoerier Sytze Ferwerda tegen het bedrijf heeft aangespannen. Deliveroo is per 1 februari afgestapt van het loondienstmodel en werkt uitsluitend nog met freelancers.

Volgens Ferwerda is er sprake schijnzelfstandigheid. Deliveroo gedraagt zich nog steeds als werkgever, meent hij, maar het bedrijf heeft zich met de huidige werkwijze ontdaan van de bijbehorende verplichtingen jegens zijn werknemers. Ferwerda wil terug in loondienst. De rechter beslist daar op 23 juli over.