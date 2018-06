Minister: lachen om Telegraaf-aanval ongepast

Het is ongepast dat burgemeesters op een congres hebben gelachen om de aanslag op De Telegraaf. Dat stelt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. ,,Als ik de beelden zie vind ik het niet gepast.”

Ze reageert op de videobeelden van een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waar burgemeesters lachen om een grap van gastspreker Tommy Wieringa over de aanslag op De Telegraaf. ,,Bestuurders balen ook van het fragment. Zij staan natuurlijk voor een vrije en onafhankelijke pers”, aldus Ollongren over de beelden van dinsdag. De minister was woensdag zelf op het VNG-congres.

Ollongren noemt de recente aanslagen op De Telegraaf en Panorama verschrikkelijk. Het kan echt niet, stelt ze: ,,De pers moet altijd vrij en onafhankelijk zijn werk kunnen doen.”