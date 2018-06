‘Nederland neemt klimaatverandering serieus’

Nederland laat zien de strijd tegen klimaatverandering serieus te nemen, stellen milieuorganisaties in reactie op de overeenstemming van politieke partijen over de nieuwe Klimaatwet. ,,Er zijn maar een paar landen die hun ambities momenteel in een wet hebben verankerd. We vinden het fantastisch dat Nederland zich hiermee bij deze koplopers schaart”, aldus Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie.

De organisaties merken wel op dat er ten opzichte van de originele wettekst twee stappen worden teruggezet. Zo gaat het CO2-besparingsdoel terug van 55 procent naar 49 procent en is de ,,keiharde resultaatsverplichting” voor 2030 verdwenen.

,,Dat is teleurstellend en past niet bij de ambities van ‘het groenste kabinet ooit’. Een reductie van 49 procent is gewoon niet voldoende om aan het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen en om catastrofale klimaatverandering, zoals het smelten van de ijskap op Antarctica, te stoppen.”

Ook vinden de organisaties het teleurstellend dat de uitstoot van lucht- en scheepvaart vanuit Nederland buiten schot blijft. ,,Daarmee blijven de Parijse klimaatdoelstellingen volstrekt onhaalbaar.”