‘Nederland neemt migranten Lifeline op’

Nederland is een van de acht Europese landen die hebben toegezegd migranten op te nemen van het schip de Lifeline, van de Duitse organisatie Mission-Lifeline. Dit heeft de Maltese premier Jospeh Muscat woensdag op een persconferentie gezegd. Hij zei niet hoeveel migranten van de boot naar elk land gaan.

De Lifeline heeft vijf dagen vrijwel stil gelegen op de Middellandse Zee in de hoop een Italiaanse of Maltese haven te mogen binnenvaren. Aan boord zijn circa 230 voor de kust van Libiƫ opgepikte migranten van wie velen zeeziek zijn geworden door het slechte weer.

De Lifeline, van de Duitse organisatie Mission-Lifeline, kreeg woensdag uiteindelijk toestemming om een Maltese haven binnen te lopen.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, is bereid migranten op te nemen van de boot Lifeline van de Duitse hulporganisatie Mission-Lifeline, maar dan moet dat omstreden schip wel aan de ketting gelegd. Hij zei dit woensdag tijdens overleg in de Bondsdag. De Beierse christendemocraat Seehofer is in de Duitse politiek in een conflict geraakt met bondskanselier Merkel over het beleid jegens migranten dat hij te laks vindt.

De Lifeline is omstreden, omdat de boot volgens de nieuwe Italiaanse regering geen reddingsvaartuig is. Het zou een schip zijn dat voor mensensmokkel is ingeschakeld. Het vaart volgens een Italiaanse bewindsman bovendien onder Nederlandse vlag, terwijl dat formeel niet klopt. Het schip staat niet ingeschreven in het Nederlandse register waar boten onder Nederlandse vlag in staan.