Nederland vangt tot 20 migranten Lifeline op

Nederland vangt maximaal twintig van de ruim 230 migranten op die sinds vorige week vastzitten op het schip de Lifeline op de Middellandse Zee. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De premier van Malta liet eerder weten dat Nederland samen met zeven andere Europese landen had beloofd opvarenden van de Lifeline op te nemen. Het schip van de Duitse organisatie Mission-Lifeline heeft zes dagen vrijwel stilgelegen op de Middellandse Zee in de hoop een Italiaanse of Maltese haven te mogen binnenvaren. Malta gaf uiteindelijk groen licht.

Behalve Nederland hebben ook Belgiƫ, Frankrijk, Ierland, Italiƫ, Luxemburg, Portugal en Malta zelf toegezegd opvarenden op te vangen, zei de Maltese premier Joseph Muscat eerder.