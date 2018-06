‘Nieuw getal wijzigt gevoel Groningers niet’

Dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) met nieuwe cijfers is gekomen voor de versterking van de huizen in het Groningse gaswinningsgebied, brengt geen verandering in het gevoel van onveiligheid bij veel Groningers. Dat zegt de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (Gaswinning) in een eerste reactie op het woensdag verschenen advies.

De provincie moet het advies nog goed bestuderen maar Eikenaar wil alvast wel kwijt dat het nog steeds om een fors aantal woningen gaat. Volgens het staatstoezicht voldoen zo’n 5000 gebouwen niet aan de veiligheidsnormen en moeten daarom per direct worden aangepakt. Voor 1900 huizen is versterking het meest urgent.

Eikenaar: ,,De impact kunnen we nu niet beoordelen, maar dat veel Groningers problemen hebben met hun gezondheid door onzekerheid en een gevoel van onveiligheid blijft staan. De nieuwe cijfers zetten de boel nu niet opeens op de kop en maken het gevoel van de mensen niet anders.”