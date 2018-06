Onderzoek lek vertrouwenscommissie Amsterdam

De Rijksrecherche begint een strafrechtelijk onderzoek naar een mogelijk lek uit de vertrouwenscommissie die zich bezighoudt met de voordracht van een nieuwe burgemeester in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft daartoe opdracht gegeven, deelt het OM woensdag mee.

De voorzitter van de commissie, fractieleider Johnas van Lammeren van de Amsterdamse Partij voor de Dieren, deed begin mei aangifte naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf. Daarin staat informatie over de procedure. Na onderzoek door de politie ziet het OM voldoende aanknopingspunten om nader onderzoek te verrichten.

Van Lammeren wil niet inhoudelijk reageren. Wel zegt hij het in algemene zin goed te vinden dat er onderzoek wordt gedaan, want ,,lekken uit een vertrouwenscommissie schaadt de democratie en de kandidaten. Ik hoop dat de dader of daders worden gepakt.”