Overleden potvis onderzocht in Harlingen

De potvis die dinsdag voor de kust van Den Helder overleed is woensdag in Harlingen op de kant getild door Rijkswaterstaat. Onderzoekers van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht kunnen het enorme gevaarte, dat waarschijnlijk ruim 50.000 kilo weegt en zeventien meter lang is, ter plekke onderzoeken. Naturalis begeleidt het onderzoek en wil daarna het skelet opnemen in haar collectie.

Volgens een woordvoerder van het onderzoeksinstituut en natuurhistorisch museum in Leiden gaat het om een van grootste potvissen die Naturalis ooit heeft gezien. Om het zwaargewicht op de kade te krijgen waren twee pogingen nodig, omdat de hijsconstructie het bij de eerste poging niet aankon.

De potvis werd maandag voor het eerst gezien voor de kust van Den Helder. Het was verdwaald geraakt en zwom de afgelopen dagen steeds in hetzelfde gebied.