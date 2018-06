Raad Amsterdam houdt geheime beraadslagingen

De gemeenteraad van Amsterdam is al enige tijd bezig aan geheime beraadslagingen, naar alle waarschijnlijkheid over de benoeming van een nieuwe burgemeester. Pers en publiek hebben de raadszaal moeten verlaten.

Naar verluidt spreekt de raad over de twee kandidaten die het vaakst worden genoemd: oud-GroenLinks-leider Femke Halsema en voormalig PvdA-wethouder Carolien Gehrels. Volgens verschillende media zou de raad erg verdeeld zijn.

Eerder woensdag werd bekend dat de rijksrecherche onderzoek gaat doen naar een molgelijk lek uit de vertrouwenscommissie inzake de burgemeestersbenoeming. Begin mei heeft de voorzitter van die commissie aangifte gedaan naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf, waarin van alles stond over de procedure. De afgelopen dagen kwamen via De Telegraaf en Het Parool geruchten naar buiten over Halsema en Gehrels.