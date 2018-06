Respijt voor vmbo’ers Maastricht tot 1 januari

De uitslagen van de centrale eindexamens van de leerlingen van VMBO Maastricht blijven toch geldig, tot 1 januari 2019. De leerlingen krijgen zo de tijd om de fouten en leemten in hun schoolexamens te repareren, laat minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) weten. Slagen ze daarin, dan kunnen ze de komende maanden alsnog hun diploma behalen.

Het college dat over de eindexamens gaat, heeft vastgesteld dat die netjes zijn afgenomen. Daarom strijkt Slob met de hand over het hart. De centrale eindexamens, die vrijdag nog ongeldig waren verklaard omdat de vereiste schoolexamens niet in orde waren, blijven toch overeind. De leerlingen hoeven daardoor niet het eindexamen over te doen, maar kunnen zich helemaal richten op het alsnog afmaken van de schoolexamens.

Maar lang niet alle van de 354 gedupeerde leerlingen zal dat lukken, vreest Slob. De onderwijsinspectie heeft de schade opgenomen en ,,het beeld is niet fijn”. Het verweer van de school dat het hooguit om wat administratieve slordigheden zou gaan noemt de minister ,,een gotspe”. Er zijn ,,grote tekortkomingen, vele duizenden” in de schoolexamens.

Een aantal leerlingen kan niettemin na de vakantie gewoon aan een vervolgopleiding beginnen, hoopt Slob. Velen van hen hebben zich al ingeschreven en hun nieuwe opleidingen lijken hen te willen toelaten. Sommigen weten mogelijk nog in de zomer hun schoolexamens in orde te maken. Anderen kunnen dat in het najaar voltooien, naast hun nieuwe opleiding.

De Tweede Kamer had voor de late donderdagavond nog een debat met Slob ingepland, maar dat is alsnog van de baan.