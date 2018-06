Streekvervoer zeker tot weekend plat

Reizigers in het openbaar vervoer komen zeker tot en met vrijdag mogelijk voor grote problemen te staan. Vrijwel alle regionale bussen en stadsbussen staan stil door een landelijke staking bij streekvervoerders. Ook treinen van enkele regionale lijnen staan in die periode stil.

Door de acties rijden er geen bussen van Connexxion, Arriva, Qbuzz, Keolis, EBS en HERMES. Ook reizigers van de regionale treinlijnen in Limburg en rond Amersfoort, Zwolle en Arnhem moeten op zoek naar alternatief vervoer. Het stadsvervoer in Amsterdam (GVB) en Den Haag (HTM) valt niet onder de actie. In Rotterdam rijdt een deel van de trams en bussen niet.

Hoe lang reizigers last hebben van de staking, is nog onduidelijk. Vakbond CNV geeft aan tot en met vrijdag te staken en bekijkt daarna of verdere acties nodig zijn. FNV kondigt echter een staking voor ,,onbepaalde tijd’’ aan, die zeker tot en met zondag kan duren.

Chauffeurs en machinisten van regionale vervoersbedrijven voeren al langer actie voor betere arbeidsvoorwaarden, onder andere met een estafette van regionale stakingen. Ze eisen onder meer een hoger loon, minder werkdruk en extra pauzes.