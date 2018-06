Verdachten beschietingen Delft blijven vast

De drie personen die eerder deze maand zijn aangehouden in verband met recente beschietingen in Delft, blijven vastzitten. Het voorarrest van twee verdachten is met negentig dagen verlengd. De derde persoon kan nog dertig dagen in de cel blijven, oordeelde de raadkamer.

Ze zitten nog altijd in beperkingen, dat wil zeggen dat ze met niemand anders dan hun advocaat contact mogen hebben. Het Openbaar Ministerie kan daarom niet meer informatie over de zaak geven.

Delft is de afgelopen tijd opgeschrikt door meerdere incidenten. Een Delftse sieradenwinkel en horecazaak werden beschoten. Dat was al het derde geweldsincident in twee maanden tijd in de binnenstad. In mei werden al een coffeeshop en een zonnestudio in de Peperstraat onder vuur genomen.

In alle gevallen zijn waarschijnlijk automatische wapens gebruikt. Een voorbijganger raakte gewond toen een handgranaat ontplofte.