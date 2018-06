Vmbo’ers horen uiterlijk maandag meer

Het VMBO Maastricht geeft uiterlijk maandag duidelijkheid aan de 354 individuele leerlingen en hun ouders of en voor welke vakken ze hun schoolexamens moeten overdoen. Dat laat de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs LVO woensdagmiddag weten.

De school slaagt er dus niet in woensdag al, zoals eerder werd gedacht, leerlingen te bellen over hoe het verder gaat. ,,Wij hebben afgelopen maandag ons onderzoek naar de schoolexamens afgerond en aan de inspectie overgedragen”, laat LVO in een brief aan de leerlingen weten. ,,In de brief die de minister vandaag aan de Kamer heeft gestuurd staat dat de Inspectie vandaag tot een oordeel moet komen. Dit oordeel is nog niet voldoende concreet per leerling. Na vandaag moet een externe examencommissie de uitkomsten beoordelen. Zij doen naar verwachting vrijdag een bindende uitspraak. Daarna kunnen wij als school voor elke individuele leerling een plan van aanpak maken.”

,,Wij zullen uiterlijk maandag 2 juli aan jou laten weten wat dit voor jou betekent”, besluit LVO de brief.