Werkgevers: bussen beperkt uitgereden

In heel Nederland zijn bussen beperkt uitgereden. Dat meldt de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) over de landelijke staking bij streekvervoerders die woensdagochtend van start is gegaan.

Volgens de werkgevers is in Utrecht een zeer groot aantal werkwillige chauffeurs van U-OV uitgereden volgens de zomerdienstregeling. ,,Bij QBuzz in Groningen worden met tien lijnen de scholen, universiteiten en ziekenhuizen bediend. Bij Connexxion zijn in alle regio’s bussen uitgereden naar meerdere bestemmingen’’, aldus de werkgeversorganisatie. Ook EBS, dat actief is in de regio Waterland, startte de ochtend op meerdere lijnen en bij Arriva rijdt eveneens een aantal bussen, zegt VWOV.

De werkgeversorganisatie vindt de staking en het verloop van de onderhandelingen te gek voor woorden. ,,We vragen ons af of dit wel een partner is waarmee we op lange termijn zaken willen doen’’, aldus voorzitter Fred Kagie.

Volgens Kagie kwamen er op verzoek van de vakbonden bemiddelaars, maar nog voordat die waren begonnen, kondigde FNV een staking voor onbepaalde tijd aan. ,,Toch kwam er na een eerste verkenning een voorstel. De werkgevers wilden tijd om dat door te rekenen. Daarop meldden de vakbonden dat de staking door zou gaan’’, zegt Kagie.

De CNV staakt volgens Kagie alleen omdat de FNV staakt. De CNV deed eerder een voorstel, dat VWOV omarmde, aldus de voorzitter. ,,We gaven hen zelfs meer dan waar ze om hadden gevraagd. Toch is CNV vandaag aan het staken. Dat gebeurt niet op basis van een zelfstandige afweging.’’

Of VWOV in de toekomst de vakbonden wil gaan passeren en met de ondernemingsraden van de vervoersbedrijven wil gaan onderhandelen, zoals bij onder meer Jumbo gebeurde, weet Kagie nog niet. ,,Als alle ellende voorbij is, gaan we er eens rustig over nadenken.’’