‘Actiebereidheid in streekvervoer nog groot’

Zoals het er op het ogenblik uitziet is het beeld van de landelijke staking bij de streekvervoerders ongeveer hetzelfde als dat van woensdag. Dat zeggen CNV-bestuurder Jeroen Warnaar en FNV-onderhandelaar Paula Verhoef. Volgens Verhoef rijdt 85 procent van de bussen niet.

Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) meldde eerder dat de cijfers over de actiebereidheid die de bonden geven niet kloppen.

Woensdag legden de chauffeurs in het streekvervoer het werk voor zeker drie dagen neer. Het CNV geeft aan tot en met vrijdag te staken en bekijkt daarna of verdere acties nodig zijn. FNV besluit vrijdagmiddag of er in het weekeinde en de periode daarna verder wordt gestaakt.

Chauffeurs en machinisten van regionale vervoersbedrijven voeren actie voor onder meer hoger loon, minder werkdruk en extra pauzes.