Concert at Sea van start met extra dag

Concert at Sea op de Brouwersdam bij Ouddorp duurt dit jaar voor het eerst drie dagen. Het evenement begint al op donderdag en is groter dan ooit. Donderdag om 17.00 uur trapt CAS af met het Zeeuwse Racoon, Danny Vera en het Zeeuws Orkest samen met BLØF. Vrijdag staan onder meer Guus Meeuwis, Ronnie Flex, Miss Montreal en Sting op het podium, zaterdag is het de beurt aan Alanis Morissette, Broederliefde en Van Dik Hout.

Het jaarlijkse thuisfeestje van de Zeeuwse band BLØF wordt dit jaar voor de dertiende keer gehouden. De ingrediënten van het popfestival zijn nog ongewijzigd ten opzichte van de eerste edities: de locatie op het strand in combinatie met de meezingmuziek van BLØF, aangevuld met Nederlandse topmuzikanten zoals Guus Meeuwis, Racoon of Kensington en een enkele buitenlandse headliner, zegt organisator Lesley Grieten.

,,Volgens Grieten wordt CAS ondanks de grootte nooit massaal. ,,Dat komt echt door de locatie. Het podium staat in de Noordzee, het publiek op het strand en op de Brouwersdam. Je hebt echt meteen vakantiegevoel.”