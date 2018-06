‘Data-incident’ bij kaartjessite Ticketmaster

Mensen die in het afgelopen jaar een kaartje hebben gekocht via Ticketmaster, zijn mogelijk getroffen door wat het bedrijf een ‘data-incident’ noemt. Op de site is schadelijke software gevonden. Die heeft mogelijk persoonlijke gegevens of betalingsinformatie onderschept.

Volgens Ticketmaster is ,,minder dan 5 procent van onze klanten wereldwijd” getroffen. Het zou vooral gaan om Britse gebruikers. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders de dupe zijn geworden. Uit voorzorg vraagt Ticketmaster niet-Britten om hun wachtwoord te veranderen.

Het is ook niet bekend of de onderschepte gegevens zijn misbruikt. De schadelijke software kan mensen hebben getroffen die tussen september vorig jaar en 23 juni tickets hebben gekocht of die in die periode hebben geprobeerd een kaartje te kopen. Mogelijke gedupeerden hebben een mail gekregen. ,,Als je geen e-mail van ons hebt ontvangen, dan denken wij dat jij op basis van ons onderzoek niet getroffen bent door dit beveiligingsincident”, aldus Ticketmaster.