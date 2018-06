Depot museum Boijmans miljoenen duurder

De uitbreiding van het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen valt miljoenen duurder uit. De bouw van het enorme Collectiegebouw heeft te kampen met enkele forse tegenvallers. Vorig jaar bleek dat er een probleem was met de heipalen, nu blijkt ook een deel van de vloer niet goed te zijn.

Het Depot Boijmans Van Beuningen is een enorme spiegelende kom van 75 meter hoog die tussen het huidige museum en het Erasmus MC wordt gebouwd. Voor het gebouw, waarvan de buitenkant al deels klaar is, is 60 miljoen uitgetrokken. De gemeente Rotterdam gaat uit van twee tot vier miljoen euro aan extra kosten. Ruim een half miljoen zit in het aanpassen van de vloeren. Er zou eenzelfde soort vloer worden aangelegd als die van de parkeergarage in Eindhoven maar die stortte in. Nu is er gekozen voor massief beton.

Een deel van de extra kosten komt voor rekening van aannemer BAM. Momenteel onderhandelt de gemeente hier nog over met BAM, maar dat proces verloopt moeizaam, laat de gemeente weten. Is er in juli geen overeenstemming dan neemt de gemeente juridische stappen.