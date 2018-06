Derde arrestatie voor schietpartij Vlaardingen

Een 26-jarige man uit Vlaardingen is opgepakt in verband met een schietpartij half april in zijn woonplaats. Daarbij raakt een negentienjarige plaatsgenoot levensgevaarlijk gewond.

De schietpartij vond 19 april plaats op de Dirk de Derdelaan. Een man vuurde daar even na 23.00 uur meerdere kogels af. Op internet verschenen vervolgens beelden waarop te zien is hoe vier jongemannen komen aanlopen, één van hen een vuurwapen richt en hoe ze uiteindelijk weer teruglopen. De opgepakte man zou een van die vier zijn.

De aanhouding vond maandag plaats in Rotterdam Zuid, waar een agent de 26-jarige man herkende toen hij voorbijreed. De man probeerde er bij zijn arrestatie nog rennend vandoor te gaan, maar na een korte achtervolging te voet werd hij alsnog ingerekend. De politie vond in de rugzak die de man bij zich droeg meerdere zakjes met drugs.

Eerder deze maand werden er in deze zaak al een 27-jarige Vlaardinger in Tilburg en een 23-jarige plaatsgenoot in Schiedam aangehouden.