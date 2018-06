‘Endstra vermoord om gesprekken met politie’

Willem Holleeder heeft de malafide vastgoedhandelaar Willem Endstra uit de weg laten ruimen omdat hij met de politie sprak. Dat verklaarde Astrid Holleeder donderdag als getuige in het proces tegen haar broer.

De rechtbank is donderdagmiddag begonnen aan de bespreking van het dossier over de moord op Endstra. Holleeder is eerder veroordeeld voor het systematisch afpersen van de vastgoedman. Die straf heeft hij uitgezeten. Endstra werd op 17 mei 2004 in de buurt van zijn kantoor aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid doodgeschoten.

In de periode daarvoor voerde Endstra in het geheim een reeks gesprekken met de politie, onder meer over de afpersing door Holleeder. Hoe Holleeder daarachter is gekomen, weet Astrid niet. ,,Maar hij wist het”, aldus de getuige. Volgens haar was het Holleeders grote angst dat Endstra met de politie zou praten.