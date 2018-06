‘Harde aanpak uitkeringsfraude werkt niet’

De harde aanpak van uitkeringsfraude, waarbij de nadruk ligt op boetes en straffen, werkt in de praktijk averechts. Dat concluderen wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Een harde aanpak is veel minder effectief dan vaak wordt gedacht en leidt tot een verslechtering van het contact tussen uitkeringsgerechtigden en uitvoeringsinstanties. Bovendien blijkt dat de meeste uitkeringsgerechtigden de verplichtingen die horen bij hun uitkering goed naleven, schrijven de Groningse wetenschappers die vier jaar lang onderzoek deden naar de handhaving van de socialezekerheidswetgeving.

De onderzoekers concluderen dat de aanpak van uitkeringsfraude niet zo zeer gebaat is bij ‘meer’ handhaving, maar bij ‘slimmere’ handhaving. Ze presteren de resultaten donderdag in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een landelijke enquĂȘte onder meer dan duizend uitkeringsgerechtigden en van interviews en observaties bij UWV en sociale dienst.