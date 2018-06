Holleeder en zus clashen in rechtszaal

Het getuigenverhoor van Astrid Holleeder is donderdag ontaard in een stevige confrontatie tussen de getuige en Willem Holleeder. Broer en zus raakten verwikkeld in een ruzie, waarin Holleeder zijn zus ,,een fantast, een leugenaar en een parasiet” noemde. Op haar beurt beet Astrid hem toe dat hij voor zes moorden terechtstaat. ,,Dat is genoeg, jongen. Genoeg voor levenslang.”

Astrid is een belangrijke getuige in het proces tegen haar broer. Zij heeft gesprekken met haar broer heimelijk opgenomen, om bewijs tegen hem te verzamelen. Naast Astrid is ook zus Sonja getuige in het proces.

De rechtbank bespreekt momenteel het dossier rond de liquidatie van Holleeders vroegere ‘bloedgabber’ Cor van Hout. Astrid Holleeder heeft over deze moord belastende verklaringen afgelegd. Sonja Holleeder was de partner van Van Hout, die op 24 januari 2003 werd doodgeschoten. Ook Van Houts vriend Robert ter Haak werd toen dodelijk getroffen.

Tijdens het verhoor raakte Astrid Holleeder geregeld zeer geëmotioneerd en geagiteerd. Zij voelt zich geïsoleerd, gewantrouwd en niet gesteund, ook niet door justitie. Haar motivatie om te getuigen is haar overtuiging dat het moorden moet stoppen, zo heeft zij bij herhaling aangegeven.