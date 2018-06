Kamer verontrust over reizen naar Marokko

Kamerleden maken zich zorgen over Marokkaans-Nederlandse activisten die deze zomer naar het Rif-gebied reizen. Zij vrezen dat deze activisten zullen worden opgepakt. Volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) moeten zij ,,heel goed opletten” als zij naar de Rif reizen.

Vorig jaar waren er grootschalige protesten tegen corruptie, achterstelling en werkloosheid in het Rif-gebied, dat in het noorden van het land ligt. De politie pakte honderden mensen op. Deze week kregen meer dan vijftig protestleiders celstraffen opgelegd tot twintig jaar.

Er zou een lijst met namen van Marokkaans-Nederlandse sympathisanten van de protesten circuleren bij de Marokkaanse justitie, aldus PvdA’er Lilianne Ploumen. Blok zei daar niet van op de hoogte te zijn. Maar ,,mensen moeten zich bewust zijn van het risico” als ze naar de Rif reizen.

Bij de Tweede Kamer werd tijdens het debat gedemonstreerd tegen de vonnissen die zijn opgelegd aan de protestleiders. De Kamer vindt die straffen ongehoord. De minister vindt ze aan de hoge kant lijken, maar pas na een onderbouwing van de vonnissen kan hij meer zeggen.

Blok laat nog eens naar het reisadvies van zijn ministerie kijken of de waarschuwing voor reizen naar steden in de Rif prominenter kan worden gebracht. In het advies wordt gewaarschuwd dat de Marokkaanse autoriteiten Nederlanders met een Marokkaanse nationaliteit alleen zien als Marokkaan.