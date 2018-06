Kamer wil student inzetten in verpleeghuis

Het kabinet moet zijn best doen om verpleegkundestudenten te werven voor vakantiewerk in het verpleeghuis, vindt de Tweede Kamer. Komende zomer dreigt daar anders weer een ernstig personeelstekort, waardoor verpleeghuizen nieuwe bewoners nee moeten verkopen.

Verpleeghuizen zien iedere zomer veel medewerkers op vakantie gaan, maar komen daardoor steevast handen tekort. Daardoor moeten nieuwe bewoners geregeld uitwijken naar een verpleeghuis ver weg, omdat ze in de buurt niet terechtkunnen. Weer andere ouderen houden langer dan nodig een ziekenhuisbed bezet.

Het kabinet moet daarom in gesprek met de verpleeghuizen en de verpleegkunde-opleidingen om laatstejaarsstudenten te winnen voor een vakantiebaan in het verpleeghuis, vindt CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg. Hij denkt dat ,,jongeren zo werkervaring kunnen opdoen, ouderen passende zorg houden en verpleegkundigen even kunnen bijkomen”.