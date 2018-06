Man verdacht van verkrachting en ontvoering

Een 45-jarige man uit Nieuwkoop wordt ervan verdacht dat hij in maart een vrouw heeft ontvoerd en haar meermalen heeft verkracht. Ingmar S. moest donderdag voor het eerst voor de rechter in Utrecht verschijnen.

De Nieuwkoper zou de vrouw hebben ontvoerd in Breukelen. Onder bedreiging van een nepvuurwapen zou S. haar in de bosjes in het Utrechtse dorp Nieuwer ter Aa hebben verkracht. Hij had haar handen vastgebonden en haar ogen afgeplakt. Volgens de officier van justitie moest ze haar pinpas en -code afgeven.

De man zou haar daarna in de kofferbak bedekt met een kleed van zijn auto naar Woerdense Verlaat hebben gereden. Ze werd uiteindelijk in Diemen achtergelaten, waar zij door voorbijgangers werd gevonden.

S. zit momenteel in het Pieter Baan Centrum voor psychiatrisch onderzoek. De rapportage daarvan wordt in september verwacht.

De volgende zitting in de zaak is op 6 september. De inhoudelijke behandeling is naar verwachting in november, waar het slachtoffer van plan is zelf het woord te voeren.