Megaclaim dreigt voor The Grass Company

De verdachte Brabantse coffeeshopketen The Grass Company heeft mogelijk meer dan 20 miljoen euro illegaal omgezet en dreigt het hele bedrag terug te moeten betalen. Het Openbaar Ministerie heeft dat becijferd in een rapportage, bevestigt advocaat Sidney Smeets namens The Grass Company donderdag berichtgeving door het Brabants Dagblad.

The Grass Company en de bedrijfsleiding worden vervolgd voor witwassen, oplichting, belastingfraude en valsheid in geschrifte. Verdachte is onder anderen oprichter Johan van Laarhoven die in 2014 op basis van informatie van het Nederlandse OM in Thailand werd gearresteerd en daar sindsdien vastzit voor witwassen.

Volgens het onderzoek door het OM heeft de coffeeshopketen jarenlang meer dan 20 miljoen euro illegaal omgezet als de gedoogvoorwaarden inderdaad zijn overtreden. Advocaat Smeets benadrukt dat het gaat om de omzet en niet om de winst.