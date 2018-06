Onderwijsbonden gaan door met acties

Een ruime meerderheid van de leden van onderwijsbonden heeft ingestemd met de nieuwe cao voor het basisonderwijs. Toch blijven de onderwijzers actievoeren om de loonkloof met het voortgezet onderwijs dicht te krijgen. ,,Tot die tijd gaan we door. Bijna de helft van de leden geeft aan zelfs meerdaagse acties te willen organiseren”, zegt een woordvoerster van de Algemene Onderwijsbond.

De bonden organiseren al tijden estafettestakingen door het land. De volgende staat gepland voor woensdag 12 september in Zeeland en Zuid-Holland.

Eerder deze maand werden de bonden en werkgeversorganisatie PO-Raad het eens over een nieuwe cao. Zo krijgen schoolleiders, ondersteunend personeel en onderwijzers vanaf september een loonsverhoging van 2,5 procent. Daarnaast krijgt al het personeel in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro bruto. De leerkrachten krijgen in oktober ook nog een eenmalige uitkering van 42 procent van hun nieuwe maandsalaris.