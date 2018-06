Oppositie maakt gehakt van gaswet Groningen

Oppositiepartijen maken gehakt van de plannen waarmee de regering in 2030 een einde wil maken aan de gaswinning in het door aardbevingen geteisterde Groningen. Volgens de SP maakt het huidige wetsvoorstel van Groningers ,,tweederangsburgers”, terwijl die juist zekerheid en duidelijkheid nodig hebben.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman laakt het ontbreken van een einddatum voor het stoppen. Volgens haar maken de plannen zelfs nog méér gaswinning mogelijk. Ook kan na een aardbeving niet meer worden ingegrepen. Volgens Beckerman worden zo bewust mensen in gevaar gebracht: ,,Veiligheid van de Groningers staat niet voorop.”

Ook de PVV kritiseert dat in de wet geen einddatum wordt genoemd. ,,Het komt erop neer dat we de minister op zijn blauwe ogen moeten geloven”, aldus PVV’er Alexander Kops. Hij spreekt over een voorstel met veel vaagheden en tegenstrijdigheden.