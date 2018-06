‘Ouders en leerlingen gek van het wachten’

Veel ouders zijn ,,gek van het wachten” op de uitslag van het onderzoek naar het schoolexamen bij VMBO Maastricht. Volgens advocaat Wouter Geertsen uit Maastricht was hun vertrouwen in de school al ,,gigantisch beschadigd”. Woensdag hoorden ze dat ze tot maandag moeten wachten voor ze te horen krijgen hoe het verdergaat. ,,Alweer uitstel”, zegt Geertsen. ,,Mensen zijn radeloos. Dat mensen kwaad zijn, begrijp ik heel goed.”

,,Het geduld is op”, zegt een van de ouders donderdag. ,,Eerst zouden we uiterlijk dinsdag, toen werd het woensdag iets horen van de school”, aldus Hugo Warnier uit Eijsden. ,,Nu zeggen ze maandag. Mijn dochter heeft geen zin meer om nog verder te leren.” Ouder Marieke de Bruijn zegt dat veel ouders in paniek zijn. ,,Ik ben bang dat dit uit de bocht vliegt.”