OVV positief over doelen veiligheid Defensie

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is positief over de doelen die het ministerie van Defensie zich heeft gesteld om de veiligheid te verbeteren. ,,Met het plan van aanpak legt Defensie de lat hoog voor zichzelf”, aldus de OVV.

Eerder kwam de OVV met snoeiharde rapporten over een schietincident in Ossendrecht en een mortierongeval in Mali waarbij drie doden vielen. Daaruit kwam naar voren dat Defensie op het gebied van veiligheid flink tekortschoot. Hierop kwam het departement met tientallen maatregelen om de veiligheid duurzaam te verbeteren.

Defensie volgt de aanbevelingen die in de rapporten zijn gedaan ,,grotendeels” op. Wel is het belangrijk dat de maatregelen goed worden geĆ«valueerd, aldus de OVV. Die verwacht dat het wel even zal duren voordat alles op orde is bij het ministerie. ,,Met name waar de maatregelen een cultuurverandering behelzen, betreft dit een complex en ingrijpend proces, dat niet op korte termijn voltooid zal zijn.”