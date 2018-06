Partijen willen geen onnodige dierproeven

In de strijd tegen dierenleed willen coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie geen onnodige dierproeven meer. Alle dierproeven zouden moeten worden geregistreerd en openbaar gemaakt. Zo kunnen onnodige herhalingen worden voorkomen.

Te veel resultaten van dierproeven belanden in de lade en worden nooit gepubliceerd. Dat is ontzettend zonde, vindt D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot. ,,Daarmee zijn dierproeven voor niets gedaan en verdwijnen de verzamelde gegevens.”

Hij wil voorkomen dat bij dierproeven dezelfde fouten worden herhaald. Op die manier daalt het aantal dierproeven ,,en laten we zoveel mogelijk dieren leven”, aldus de D66’er over zijn initiatief.

De regering streeft ernaar om in 2025 ,,koploper proefdiervrij onderzoek” te zijn. In 2016 registreerden de Nederlandse vergunninghouders 449.874 dierproeven. Bijna 89 procent van de dieren is tijdens of in het kader van de proef gestorven of gedood, meldt D66.