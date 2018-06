Potvis stierf mogelijk aan longontsteking

De potvis die dinsdag doodging voor de kust van Den Helder is waarschijnlijk bezweken aan een longontsteking. De snijteams van Universiteit Utrecht en Naturalis trekken deze voorlopige conclusie omdat ze bij sectie ontstekingen in beiden longen van de walvis hebben aangetroffen. Bovendien was het dier erg vermagerd. Microscopisch onderzoek moet aantonen of het om een bacteriële of virale infectie ging.

Studenten diergeneeskunde van de Utrechtse universiteit en onderzoekers van het natuurhistorisch museum uit Leiden begonnen woensdag met het onderzoeken van het dier, nadat het in Harlingen op de kade was getakeld. Omdat de mannetjespotvis met zijn 17 meter en ruim 50.000 kilo opvallend groot en zwaar is, verwachten de snijteams tot zaterdag bezig te zijn met het ontleden van het beest.

Het skelet wordt vanaf 2019 tentoongesteld in het natuurhistorisch museum van Naturalis.