Rutte verwacht geen totaaloplossing migratie

Premier Mark Rutte verwacht ,,geen totaaloplossing” bij het overleg over het Europese migratiebeleid in Brussel. Hij zei dat aan het begin van de tweedaagse EU-top waar migratie het hoofdbestanddeel is. De 28 lidstaten zijn zwaar verdeeld over de aanpak ervan.

Rutte zei te hopen op ,,afspraken” om de migratiestroom vanuit Noord-Afrika beter onder controle te krijgen. ,,We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat mensen in gevaarlijke bootjes stappen. We staan niet klaar mochten de aantallen weer gaan stijgen.”

,,Ik hoop dat we afspraken maken over hoe we praktisch en heel snel met landen in Afrika afspraken gaan maken”, vervolgde Rutte. Die kunnen wat hem betreft vergelijkbaar zijn aan die met Turkije.

Naar verwachting zal het overleg tot diep in de nacht duren.