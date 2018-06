School belt vmbo’ers over hiaten in examens

VMBO Maastricht belt donderdagmiddag nog alle ouders van de 354 leerlingen die mogelijk hun schoolexamens over moeten doen. Ze worden geïnformeerd over de uitkomsten van het rapport van de onderwijsinspectie. Daaruit wordt duidelijk in welke vakken hiaten zitten. Donderdag kan nog niet duidelijk worden gemaakt wat je precies moet inhalen en op welke manier, zei een woordvoerder van de school.

De docenten zijn nu bezig vast te stellen wat iedere leerling moet doen om alsnog het schoolexamen te kunnen halen. Dat krijgen ze uiterlijk maandag persoonlijk te horen, aldus de woordvoerder.