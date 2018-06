Tanker lekte in Rotterdam eigen stookolie

De 217.000 liter olie die zaterdag in de Rotterdamse haven is weggelekt, was stookolie waarmee de motoren van de tanker worden aangedreven. Het schip zelf, Bow Jubail van de Noorse rederij Odfjell, was ongeladen. De olietanker is dubbelwandig uitgerust voor wat betreft de lading, de tanks achterin van het schip voor de motoren hebben die bescherming niet.

Dat heeft havenwethouder Adriaan Visser (D66) donderdag in de gemeenteraad van Rotterdam gezegd. De tanker is om 13.45 uur met de rechter achterkant tegen de kade gebotst. ,,Het schip had een loods aan boord, windkracht 3 en helder zicht. Het is nog een volkomen raadsel hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Het is een ongekende olieramp voor Rotterdam, zegt Visser. ,,Het schip had net bunkerolie geladen. Het lekken ging enorm snel. Ondanks alle maatregelen zorgde eb en vloed voor snelle verspreiding van de olie.” Inmiddels is al 160.000 liter opgeruimd.