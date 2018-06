Vier jaar cel voor plofkraak in Didam

Een 24-jarige Amsterdammer en een 25-jarige man uit Den Haag hebben elk vier jaar cel gekregen, waarvan één voorwaardelijk, voor het plegen van een plofkraak in Didam.

De mannen lieten op een zondagochtend in januari een geldautomaat in een supermarkt in de Gelderse plaats ontploffen en gingen er met de buit vandoor. De rechtbank in Zutphen neemt het ze kwalijk dat ze explosieven gebruikten onder woningen, waardoor er slachtoffers hadden kunnen vallen.

Omdat een deel van de gebruikte explosieven niet was ontploft, moesten toen vijf mensen die boven de supermarkt woonden hun huis uit tot de Explosieven Opruimingsdienst Defensie het ontplofbare materiaal had verwijderd.

De twee konden worden achterhaald door een oplettende getuige, die de mannen zag wegrijden op een scooter.