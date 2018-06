Voorarrest Holleeder in zaak-Van Hout blijft

Het voorarrest van Willem Holleeder in de moordzaak-Cor van Hout blijft gehandhaafd. Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald in het proces tegen Holleeder. Zijn advocaten hadden om opheffing van dat voorarrest gevraagd, omdat volgens hen het bewijs tegen Holleeder in die zaak ontbreekt.

Holleeder staat terecht voor een reeks moorden, waaronder die op zijn vroegere handlanger Van Hout. Hij werd op 24 januari 2003 geliquideerd in Amstelveen. Ook zijn vriend Robert ter Haak werd geraakt door het spervuur aan kogels. Ter Haak bezweek later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het voorarrest van Holleeder geldt ook voor de andere zaken. Als de rechtbank zijn verzoek zou hebben ingewilligd, was hij nog altijd niet op vrije voeten gekomen.