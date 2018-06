130.000 kinderen duiken drab in op Modderdag

Duik de modder in want dat is gezond, leuk en leerzaam, zegt althans IVN Natuureducatie tegen kinderen in het hele land. Vrijdag is het namelijk Modderdag, een dag waarop in dertien landen, waaronder het onze, ongegeneerd buitenspelen met zand en water wordt aangemoedigd.

Spelen in de buitenlucht zou goed zijn voor de weerstand, creativiteit stimuleren en de kans op overgewicht, depressies en angststoornissen verkleinen. Bovendien kunnen kinderen door in de drab te duiken veel leren over de natuur, stelt het instituut dat zich inzet voor natuureducatie en duurzaamheid.

Modderdag is een internationaal evenement dat in 2009 door een Australiër en een Nepalees werd bedacht. Zij wilden de uitdagingen die kinderen wereldwijd tegenkomen tijdens het buitenspelen onder de aandacht brengen. IVN haalde het evenement in 2013 naar Nederland.

Scholen, gastouders, buurtcentra en andere geïnteresseerden worden opgeroepen zelf activiteiten te organiseren. IVN houdt deze bij op een landelijke kalender. Er hebben zich bij het instituut al zo’n 2.620 deelnemende clubs gemeld, die voor ruim 130.000 kinderen activiteiten hebben gepland.